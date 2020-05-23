Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis denetimlere başladı ÇANAKKALE'de, Ramazan bayramı öncesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 00.00 itibariyle başlamasıyla birlikte, polisler denetimlere başladı.

ÇANAKKALE'de, Ramazan bayramı öncesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 00.00 itibariyle başlamasıyla birlikte, polisler denetimlere başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 İl'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi ardından Çanakkale'de de polis ekipleri 00.00'dan sonra denetimlerine başladı. Kentin cadde ve sokakları boş kaldı.Kentin çeşitli noktalarında görev alan polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.

Kaynak: DHA