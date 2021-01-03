Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Bazı kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanakla, işlek bölgeler Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay