Çanakkale'de soğuk nedeniyle fidanlar buz tuttu
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Çanakkale'de soğuk nedeniyle fidanlar buz tuttu

17.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:22
Çanakkale'de soğuk nedeniyle fidanlar buz tuttu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle, bazı fidanlar buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle, bazı fidanlar buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. 

Çanakkale'de günlerdir etkili olan soğuk hava ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ise, bu gece en soğuk hava yaşandı. Hava sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle beldede bazı fidanlar buz tutarken, çatılarda uzun sarkıtlar oluştu. Beldede yaşayan Gürsel Çatan, böyle bir soğuğun 1987 yılında yaşandığını söyleyerek, sabah saatlerinde gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti.


Çanakkale'de soğuk nedeniyle fidanlar buz tuttu
Çanakkale'de soğuk nedeniyle fidanlar buz tuttu
Çanakkale'de soğuk nedeniyle fidanlar buz tuttu
Çanakkale'de soğuk nedeniyle fidanlar buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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