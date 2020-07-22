Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı Çanakkale'nin Biga ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin kaçak silah ve mühimmat satışı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.Ç. ile onunla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca fişeği ve 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ç, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen M.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA