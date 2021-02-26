Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
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Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı

26.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:57
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı

ÇANAKKALE'de ortalama 70 kilometre hızla uçabilen sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı.

ÇANAKKALE'de ortalama 70 kilometre hızla uçabilen sığırcık kuşları, gökyüzünde şov yaptı.  

Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde, göç yolundaki sığırcık kuşları, gökyüzünde akrobatik hareketleriyle dikkat çekti. Binlerce sığırcık kuşunun aynı anda yaptıkları hareketler görenleri mest etti. Uçarken mekanik sesler çıkartan sığırcık kuşları, gürültücü ve taklitçi olmalarıyla biliniyor.

Saatte 70 kilometre hızla uçan ve 1000 kilometre yol kat edebilen sığırcık kuşlarının görsel şovu, 

sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kuşların, bölgedeki tarlaya iniş yapmaları ile beslenmeleri de görüntülendi. Genellikle meyve ve sebzelerin tohumlarını yiyen kuşlar, sesleriyle de çekirgeleri kaçırıyor.

Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı
Çanakkale'de sığırcık kuşlar, gökyüzünde şov yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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