Çanakkale'de sigara imalathanesine çevrilen eve polis baskını

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, içki ve sigara satılan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde çok miktarda sahte içki ile sigara ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, içki ve sigara satılan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde çok miktarda sahte içki ile sigara ele geçirildi. Baskın yapılan bir evin de sigara doldurma imalathanesine çevrildiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayramiç ilçesinde şüpheli M.Y.'nin evini imalathaneye çevirdiği ve kaçak sigara satışı yaptığını belirledi. Evde yapılan aramada, 20 kutu içinde 3 bin 950 filtreli sarma sigara, 20'şerli naylon poşetler içinde toplam 7270 sarma sigara ile 28 kilo 850 gram açık tütün ele geçirildi. Evindeki havalı sigara sarma makinası ve kompresör ile seri olarak sigara doldurduğu belirlenen M.Y., hakkında idari işlem yapıldıktan sonra serbest kaldı.Kent merkezinde alkollü içki satışı yapan T.Ç., Z.T.'ye ait iş yerindeki aramalarda 1'er litrelik toplam 91 sahte bandrollü içki ele geçirdi. Şüpheli T.Ç. ve Z.T. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı