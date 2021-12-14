Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı - Haberler
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Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı

Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı
AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım alanlarında su baskını yaşandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım alanlarında su baskını yaşandı.

Yağışın fırtınayla etkili olduğu Gümüşçay ve Çeşmealtı köyü arasında, seraların da bulunduğu tarım alanları zarar gördü.

Çiftçilerden Bünyamin Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 dönüm alandaki 7 serada sebze çeşitleri ürettiklerini söyledi.

Ercan, seralarının içlerinin suyla dolduğunu ifade etti.

Bünyamin Ercan'ın annesi Saniye Ercan ise seraların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Yükselen sular seralarımıza indi. Lahanalar, kerevizler, marullar, dereotları, pırasalar hepsi su altında kaldı. Hiçbirinden hayır yok." dedi.

Bölgede hasarın tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

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AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri

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