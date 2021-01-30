Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı
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Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

30.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:20
Çanakkale'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu.

Bayramiç'te sabah başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Terzi Tepe Sokak ve Kızılyar Caddesi civarında su baskını yaşandı. Evren Sokak'ta bulunan Bayramiç Hint Assel Hayvan Koruma ve Geliştirme Derneğine ait hayvan barınağı da su altında kaldı.

Dernek yetkilisi Ahmet Kostak, kümesler su altında kalsa da hayvanlardan kayıp olmadığını söyledi.

Öte yandan, birçok sokakta şiddetli yağış nedeniyle taşlar yerinden söküldü.

Bayramiç Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yoğun yağış ve su baskınından etkilenen vatandaşlarımız Belediyemize müracaat edebilir. Vatandaşlarımızın zararı, hasar tespitinin ardından Belediyemiz tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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