Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu
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Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, etkisini attıran poyraz fırtınası bir apartmanın çatısı uçurdu.

30.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:58
Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu

'nin ilçesinde, etkisini attıran bir apartmanın çatısı uçurdu.


Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ilçede hayatı felç etti. Fırtınanın etkisiyle Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısı uçtu. Yaşanan olay sonrası cadde üzerinde bulunan bir fotoğrafçı dükkanının da camları kırıldı.


Öte yandan apartmanın çatısının yaklaşık 2 hafta önce bakım ve onarımının yapıldığı öğrenildi. Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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