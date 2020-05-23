Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı
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Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı.

Çanakkale de sessizliğe büründü, kısıtlamayı ihlal eden genç cezadan kurtulamadı
23.05.2020 02:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 02:29

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kalırken, kısıtlamayı ihlal eden bir gence idari para  cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, 23- 26 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de de başladı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çanakkale'nin en işlek cadde ve meydanları boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasının ardından polis ekipleri de dışarıda bulunan vatandaş ve sürücülere yönelik denetleme yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri, saat 01.30 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde 60. Yıl Parkı önünde bir gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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