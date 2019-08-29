29.08.2019 17:00

Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Radar Tepesi olarak bilinen ormanlık alanda saat 15: 10 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin olduğu bölgeye kadar ilerledi. Yoğun duman sebebiyle hastanenin tahliye edilmesi beklenirken alevlere havadan 2 helikopter karadan da çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çevredeki vatandaşlarda yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım ediyor.

Kaynak: İHA