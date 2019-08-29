Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını

Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını

Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını ÇANAKKALE - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

29.08.2019 16:32
Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını

Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını ÇANAKKALE - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Ölü ve yaralının bulunmadığı olayda ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını
Kaynak: İHA
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