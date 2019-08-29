29.08.2019 16:32

Çanakkale'de şehrin yanı başında korkutan orman yangını ÇANAKKALE - Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Ölü ve yaralının bulunmadığı olayda ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA