Çanakkale'de Şehit Olan Sakaryalı 526 Askerin Künyesi 'Çanakkale Anıt Sergisi'ne Yazıldı

Sakarya'dan Çanakkale Savaşı'na giderek şehit olanların isimlerinin yazılı olduğu anıt sergisinin açılışında konuşan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Onların torunlarına, 'sizin dedeleriniz bu toprakları huzur içerisinde yaşatabilmek için canlarını feda etti, bizde size minnettarız' diyelim" dedi.

Çanakkale Savaşının 103. yıl dönümü vesilesiyle Serdivan Belediyesi bir etkinlik düzenledi. Sakarya'dan Çanakkale Savaşı'na giderek şehit düşen 526 askerin künyesinin bulunduğu 'Çanakkale anıt sergisi' açılış programına Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı ve davetliler katıldı. Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

"Şehit kanıyla yoğrulduğunu unutmadık, unutturmayacağız"

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar yaptığı açıklamada, "Çanakkale dönmeyi düşünmeyenlerin, biraz sonra öleceğini bilenlerin, gencecik kuzularını kınalayıp gönderen annelerin, vatan uğruna destan yazarak şehit olan 100'lerce 100 binlerce kahramanın, 'size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' diyen Mustafa Kemallerin adıdır. Çanakkale Zaferi asla geri dönmeyi düşünmeden cepheye koşmuş Mehmetçiğin yazdığı büyük bir destandır. Her yıl düzenli olarak andığımız şehitlerimize bu yıl bir farklısını icra etmek için arkadaşlarımızla yola çıktık. Dedik ki; Anadolu'nun her tarafından çoluk, çocuk denecek yaşta bizlerin huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan, düşmana 'Çanakkale Geçilmez' dedirten dedelerimizi araştırıp öğrenelim. ve çıktığımız bu yolda başta Valim olmak üzere, Garnizon Komutanımız ve tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Sakarya'da 14 yaşından 30 yaşına kadar bu vatan için kendini feda etmiş şehitlerimizi, torunlarıyla buluşturmak istedik. Dedik ki, bu topraklarda bizim için canını feda eden şehitlerimizi analım, onların torunlarıyla beraber olalım. Onların torunlarına, 'sizin dedeleriniz bu toprakları huzur içerisinde yaşatabilmek için canlarını feda etti, biz de size minnettarız' diyelim. Bugün itibari ile aynı heyecan ve aynı ruhla bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu toprakların sadece arsa olmadığını, bu toprakların her metrekaresinin şehit kanıyla yoğrulduğunu unutmadık, unutturmayacağız. Bunun için bir araya geldik" dedi.

"Ya şehit ya gazi diyen kahramanlarımıza borçluyuz"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bundan 103 sene önce dünyada eşi, benzeri görülmemiş büyük bir savaştan Allah'a çok şükür onca imkansızlık ve zorluğa rağmen başarı, zaferle çıktık. Ama tam 250 bin vatan evladını şehit verdik. Şimdi aradan zaman geçmekle, eskiden olmuş bir hikaye gibi anlatmakla acılar veya o günkü çekilen sıkıntılar unutulmuyor. Bu çocukları da doğuran bir anne, baba, kardeşler var, kimisi evli çoluk, çocuğu var. Bunlardan birisi de az önce künyesini duyduğunuz rahmetli benim dedem. Eğer bu memlekette ezanlar okunuyorsa, bayrağımız dalgalanıyorsa demek ki burası bizim özgür ve bağımsız yaşadığımız, göğsümüzü gere gere rahat ettiğimiz kendi vatan, memleketimiz. Bunu işte demin bahsi geçen 14-15 yaşındaki, çoluk, çocuğunu, eşini bırakıp hiç arkaya bakmadan ya şehit ya gazi diyen kahramanlarımıza borçluyuz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, şehit olmayı da bir angarya gibi değil de, seve seve ulaşılacak büyük bir mertebe, makam olarak gördüğümüz sürece bize dünyanın en büyük ülkeleri saldırsa dahi asla ve asla başarılı olamayacaklardır. Geçmişte olamadıkları gibi bugün de yarın da olamayacaklar. Yeter ki bu inanç değerlerimizi kaybetmeyelim. 10 bin kilometre uzaktan gelerek bizlerle çarpışmışlar. Ama hepsi bin pişman, üzgün ve mağlup olarak buradan çekip gitmişler. Tabi ki Allah'ın yardımı bizimle, biz haklıydık ve kazandık. Bundan sonra da inşallah kazanacağız, bize hiç kimse güç yetiremeyecek. Bir insanın ölümü ancak dünyada isminin unutulmasıyla gerçekleşir. İsminiz bu dünyada anılıyorsa, bir eser bırakmışsanız, insanlar hala sizi anıyorsa yaşıyorsunuz demektir. Şehitlerimizi anmak son derece önemli. Bu değerlerimizi unutmamamız, gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bu memlekette rahat ve huzur içerisinde yaşıyorsak, bu cennet vatanı özgürce paylaşıyorsak bunda şehitlerimizin payı son derece büyük ve onlara borçluyuz. Dolayısıyla bunları unutmama adına yapılan her töreni, her anıtı kutluyorum. Belediye Başkanımızı kutluyorum. 600'e yakın şehidimiz var burada. Bunlardan bir tanesi tam 14 yaşında ana kuzusu, buradan gitmiş Çanakkale'de şehit olmuş, Sakaryalı bu delikanlımız. Allah başka acılar yaşatmasın diyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında program Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Sakaryalıların torunlarına plaket takdimi ile devam etti. Plaket takdimi sonrasında şehit olan 526 askerin künyesinin anıt sergisinin açılışı gerçekleşti. Katımcılar hem anıtı gezdi hem de hatıra olsun diye bol bol fotoğraf çektirdi. - SAKARYA