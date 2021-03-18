Çanakkale'de şehadet şerbeti içen 36 Vanlı anısına özel klip
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Çanakkale'de şehadet şerbeti içen 36 Vanlı anısına özel klip

18.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:17
Çanakkale'de şehadet şerbeti içen 36 Vanlı anısına özel klip

Van Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale'de şehadet şerbeti için 36 Vanlı anısına bir klip hazırladı.

Van Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale'de şehadet şerbeti için 36 Vanlı anısına bir klip hazırladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınlanan klibin girişinde Türk bayrağı ve Türkiye haritası yer aldı. 36 Vanlı şehide ithafen yayınlanan klipte Çanakkale Savaşı'ndan görüntülere yer verilirken, şehitlerin isimleri tek tek okundu. Kentin değişik bölgelerinde çekilen ve gönüllü vatandaşların destek verdiği klipte, emniyet personelleri de şiirler okudu. İnsansız hava araçları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinden de çekimleri yapılan klipte, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de yer aldı. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki değişik birimlerde görev alan polislerin bir arada 'Çanakkale geçilmez, vatan bölünmez' sözüyle klip sona eriyor. - VAN

Çanakkale'de şehadet şerbeti içen 36 Vanlı anısına özel klip
Çanakkale'de şehadet şerbeti içen 36 Vanlı anısına özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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