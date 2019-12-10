Çanakkale'de savrulan traktörden düşen sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Rüstem Öcal'ın kullandığı 17 SA 748 plakalı traktör, Geyikli beldesi yakınındaki Darıköy kırsalında zeytinlikte arazi şartlarından dolayı savruldu.
Bu sırada yere düşerek yaralanan Öcal ile römorkta bulunan Mehmet Özkan, sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı sürücü Öcal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özkan'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.