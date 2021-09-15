Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü - Haberler Ekonomi
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Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü Palamut ve lüferin durumunun 2 hafta sonra belli olması bekleniyor Çanakkale'de, denizlerde 1 Eylül itibariyle kalkan av yasağının ardından sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü.

Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü

Palamut ve lüferin durumunun 2 hafta sonra belli olması bekleniyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, denizlerde 1 Eylül itibariyle kalkan av yasağının ardından sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü. Yasak öncesi 80 liraları gören sardalya, tezgahlarda balık tutkunlarını bekliyor.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, yoğun geçen müsilaj dönemi nedeniyle zor günler geçirmişti. 1 Eylül itibariyle denizlerde kalkan av yasağının ardından, yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Saros balığı olan sardalyanın fiyatı geçtiğimiz ay 80 liralara ulaşırken, şimdilerde 30 liradan alıcı buluyor.

"Palamudun az, lüfer ve sarıkanatın bol olacağını düşünüyorum"

Çanakkale'de 25 yıldır balıkçılık yapan Melih Kayıkçı sezonun genellikle palamutla başladığını belirterek, "Sezonumuz 1 Eylül itibari ile başladı ama umduğumuz gibi olmadı. Geçtiğimiz yıllarda palamut ile başlardı sezon bu sene yüzünü göstermedi. Ama sardalya fiyatı yazın 50-60 lira aralığında satılırken şuan 30 liraya kadar düştü. Hamsi ve yan balıklar başladı. Sarıkanat, lüfer, çinekop ve palamut bunlar henüz başlamadı. Ben palamudun biraz az olacağını, lüfer ve sarıkanatın bol olacağını düşünüyorum. Sardalyanın fiyatı 1 Eylül'den önce 60 liraydı. Sezon açılınca 30 liraya düştü. Şuan çok fazla çeşit yok. Levrek, çipura, tekir ve mezgit bunlar zaten yazın vardı ama sezon balıkları henüz başlamadı" dedi.

"Yasakların kalkmasıyla sardalyanın fiyatı düştü"

20 yıldır balıkçılık yapan Hasan Doğuş Tunç ise "1 Eylül itibariyle yasağın kalkmasıyla birlikte tezgahlardaki balık fiyatlarımızda bir düşüş yaşandı. Sardalyamızın fiyatı düştü. İstavrit ve hamsi çıktı. Tekir ve mezgit gibi balıklarda da hem bir bolluk yaşandı hem de fiyatlarda düşüş yaşandı. Şuan da lüfer ve palamutta bir bolluk yok. Biz bunu da sezonun geç kalmasına bağlıyoruz. Bazen 15-20 gün süreyle erken ve geç başlıyor, bu durumu ona bağlıyoruz. Önümüzdeki 2 haftalık süreçte palamut ve lüfer olup, olmayacağı belli olur" diye konuştu.

Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü

Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü

Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü

Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Ekonomi Haberleri
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Haber: Çanakkale'de sardalyanın fiyatı 30 liraya düştü - Haberler Ekonomi
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