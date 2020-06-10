HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çanakkale'de sardalya yağlandı, vatandaş bayram etti

Çanakkale'de sardalya yağlandı, vatandaş bayram etti Saros Körfezinde çıkan ve mevsiminde bol yağlı olan sardalya vatandaşların iştahını kabartıyor Izgarada sardalyanın tadına bakan soluğu balık tezgahlarının önünde alıyor Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri...

10.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:55

Çanakkale'de sardalya yağlandı, vatandaş bayram etti

Saros Körfezinde çıkan ve mevsiminde bol yağlı olan sardalya vatandaşların iştahını kabartıyor

Izgarada sardalyanın tadına bakan soluğu balık tezgahlarının önünde alıyor

ÇANAKKALE - Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de en önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, bereketli günler yaşıyor. En çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalya, hem bütçeye hem de damak lezzetine hitap ediyor.

Genellikle Ağustos aylarında yağlanmaya başlayan sardalya bu yıl yüzünü erken gösterdi. Yağışların bu yıl fazla olması nedeniyle Çanakkale Balık Hali'ndeki tezgahlarda yerini almaya başlayan sardalyanın kilosu 20 liradan alıcı buluyor.

"Çanakkale'mizin milli marşı"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmeye başlamasıyla birlikte işlerinin açıldığını ve sardalya sezonunun da başladığını belirten Balıkçı Tuncay Dinç, "Korona virüsten dolayı işlerimiz biraz düşüktü. Vatandaşlar sokağa çıkamıyordu. Aslında biz 65 yaş üzerine balık satıyorduk, şuan kısıtlamalar biraz serbestlediği için işlerimiz artmaya başladı. Sardalyamız, Saros balığı yağlandı ve harika bir hal aldı. Somon balığını biliyorsunuz 90 liraydı, 50 liraya düştü. Ancak şuan ağırlıklı olarak sardalya satıyoruz. Yağlandı ve güzelleşti. İnşallah bu fiyatlar böyle kalır ve fiyatları artmaz. Vatandaşlar, sardalya yağlandığı için devamlı bu balığa yüklenecek. Zaten Çanakkale'mizin milli marşı bu. Nereye gitsen Çanakkale sardalyası var" dedi.

Çanakkale'de yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yapan Şefik Değirmencioğlu da balık Covid-19 nedeniyle satışların düştüğünü ancak yavaş yavaş açılmaya başladığını söyledi. Değirmencioğlu, "Korona virüs hastalığından dolayı satışlarımız biraz düşüktü. Şimdi biraz piyasada hareketlilik başladı. Satışlarımız da biraz arttı. Balık fiyatlarımız da normal, çok yüksek değil. Mevsim balığımız olan sardalyamız da tezgahlarda yerini aldı. Izgarası yapılmaya başladı. Sardalya, Saros Körfezi balığıdır. Her gün gelir, yağlanmaya başladı. Tüm halkımıza tavsiye ederiz" diye konuştu.

Tadan almadan gitmiyor

Balık hali önünde yakılan mangalda sardalyanın tadına bakan vatandaşlar, hemen tezgahın başına giderek balık satın alıyor. Hem kokusu hem de lezzetiyle damak çatlatan sardalya, bu yıl alıcısını da satıcısını da üzmeyeceğe benziyor.

Çanakkale'de balık fiyatları: Sardalya 20 lira, kaya levreği 35 lira, yeşil istavrit 40 lira, çipura 40 lira, kolyoz 30 lira, levrek 40 lira, kupa 20 lira, somon 50 lira, eşkina 40 lira, mezgit 60 lira.

Çanakkale'de sardalya yağlandı, vatandaş bayram etti

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek Ekonomi
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Ekonomi
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Ekonomi
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Ekonomi
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez Ekonomi
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Çanakkale'de sardalya yağlandı, vatandaş bayram etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 13:19:55. #1.15#
title