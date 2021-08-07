Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı
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Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çan - Çanakkale karayolunun 7. kilometresinde 17 AAG 385 plakalı otomobil sürücü Ünal Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçarak yan yattı. Kazada araçta bulunan yolcular Ayşen A., Cahide Ç., Gönül Y.. ve sürücü Ünal Y. yaralandı. Yaralılardan Gönül Y. araçta sıkıştı. Yaralı Gönül Y. 112 ekipleri ve Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çekici yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı
Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı
Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı
Çanakkale'de şarampole uçan otomobilde 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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