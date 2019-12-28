Çanakkale'de saman yüklü tır devrildi

28.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:21

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, dün gece seyir halindeyken virajı alamayan saman yüklü tır devrildi.



Lapseki'den Biga istikametine doğru hareket eden ve virajı alamayan 09 AAJ 201 dorse ve 09 C 0020 plakalı tır devrildi. Bursa-İzmir karayoluna saçılan balyalı samanları temizlemek için belediye ekipleri seferber oldu. Kısa süre içerisinde yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.



Tır şoförünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA