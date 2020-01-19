Çanakkale'de saman balyaları yüklü kamyon yandı
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Çanakkale'de saman balyaları yüklü kamyon yandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

19.01.2020 23:08 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:24
Çanakkale'de saman balyaları yüklü kamyon yandı

'nin ilçesinde, seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Güneyli rampasında seyreden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyon, henüz belirlemeyen sebeple alev aldı.

Sürücünün vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerce söndürüldü ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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