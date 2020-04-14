Çanakkale'de sahte ürün operasyonu
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda cinsel içerikli 1500 sahte ürün ele geçirildi.
14.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:12
Çanakkale'de düzenlenen operasyonda cinsel içerikli 1500 sahte ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte ürün satıldığı ihbarı üzerine bir depoya operasyon düzenledi.
Kent merkezindeki depoda 1500 adet sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Sahtecilikle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA