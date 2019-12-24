Çanakkale'de sahte içki operasyonu
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Çanakkale'de sahte içki operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 150 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

24.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:40
Çanakkale'de sahte içki operasyonu

'de düzenlenen operasyonda 150 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli, bir markete sahte bandrollü 150 şişe rakı satmak istedikleri sırada suçüstü yakalandı.

Sahte bandrollü içkilere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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