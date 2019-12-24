Çanakkale'de sahte içki operasyonu
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişiyi bir markette sahte rakıları satmak üzereyken yakaladı.
24.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:30
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişiyi bir markette sahte rakıları satmak üzereyken yakaladı. Operasyonda sahte bandrollü 150 şişe rakı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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