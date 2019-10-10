Çanakkale'de sahte içki operasyonu

10.10.2019 12:58

Çanakkale'de sahte içkiyle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Biga Cumhuriyet Savcılığının verdiği arama ve el koyma kararına istinaden V.Y. isimli şahsın ikametinde, deposunda ve aracında yapılan aramalar sonucunda sahte olduğu anlaşılan 2 şişe votka,7 şişe viski, 27 şişe rakı,10 bidon halinde 120,5 litre rakı, rakı imalinde kullanılan çeşitli aroma, ekstratlar, enjektör, alkol ölçer derece, rakı imalinde kullanılan İmbik olarak bilinen damıtma düzeneği yakalanarak, el konuldu.

Şüpheli V.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA