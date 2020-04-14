Çanakkale'de sahte cinsel içerikli ürün operasyonu
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Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa

Çanakkale'de sahte cinsel içerikli ürün operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda bin 500 adet sahte cinsel içerikli ürün geçirildi.

14.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:08
Çanakkale'de sahte cinsel içerikli ürün operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda bin 500 adet sahte cinsel içerikli ürün geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda bin 500 adet sahte cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Ürün fiyatı ve piyasaya bozulmuş madde sürmekten 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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