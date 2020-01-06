Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu
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Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu

Çanakkale'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan bir restoranda çok sayıda sahte bandrollü içki bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

06.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:46
Çanakkale'de sahte bandrollü içki operasyonu

'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan bir restoranda çok sayıda sahte bandrollü içki bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki restorana yapılan operasyonda 170 adet sahte bandrollü rakı ele geçirildi. Operasyon sonrası şüpheli şahıs H.T., verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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