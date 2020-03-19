Çanakkale'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek ÇANAKKALE'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüs salgınıyla özverili şekilde çalışan sağlık personeline alkışlayarak destek verdi.

ÇANAKKALE'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, koronavirüs salgınıyla özverili şekilde çalışan sağlık personeline alkışlayarak destek verdi.

Dünya genelinde etkili olan koronvirüs salgını Türkiye'de görülmeye başlandığı andan itibaren etkin bir mücadele veren sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına, vatandaşlar destek verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından bugün yaptığı çağrının ardından, Türkiye genelinde sosyal medyada üzerinden örgütlenen vatandaşlar, Çanakkale'de de saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıktı. Çok sayıda evin balkon ve pencerelerinden yükselen alkış sesleriyle vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek verip, minnetkarlıklarını gösterdi.

Kaynak: DHA