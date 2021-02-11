Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı. Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN