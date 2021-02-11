Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

11.02.2021 22:28 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:36
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde sağanak ile birlikte bir süre yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentte gün boyu süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamadı. Fırtına, akşam saatlerinde yerini kuvvetli sağanağa bıraktı. Sağanak sırasında bir süre devam eden misket büyüklüğündeki dolu yağışında cadde ve sokaklar yer yer beyaza büründü.

Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Meral Akşener Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Hande Erçel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Erol Bulut Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çanakkale'de sağanak ve dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 22:36:40. #1.14#
title