Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu - Haberler
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Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Çanakkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri, öğrenciler, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saatler 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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