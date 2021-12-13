Çanakkale'de rüzgar enerji santralinin pervanesine yıldırım isabet etti - Haberler
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Çanakkale'de rüzgar enerji santralinin pervanesine yıldırım isabet etti

Çanakkale'de rüzgar enerji santralinin pervanesine yıldırım isabet etti
AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde rüzgar enerji santralinin pervanesine yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde rüzgar enerji santralinin pervanesine yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Balıklı köyünde peynir suyu işleyen bir fabrikanın rüzgar enerji santraline yıldırım isabet etti. Bu nedenle pervanelerden biri alev aldı.

Fabrika yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ezine Belediyesi ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Olay nedeniyle pervanede hasar meydana geldi.

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AA / Mehmet Yavaş - Son Dakika Haberleri

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