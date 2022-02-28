Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Çanakkale'de protesto edildi

ÇANAKKALE (AA) - Ukrayna'nın Çanakkale Fahri Konsolosluğu ile Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneğince, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

İskele Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki Ukrayna ve Türk bayraklarıyla bir süre Rusya aleyhinde slogan attı, Ukrayna milli marşını söyledi.

Ukrayna'nın Çanakkale Fahri Konsolosu Mehmet Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da büyük bir insanlık felaketinin yaşandığını söyledi.

Savaş bölgesindeki insanların perişan halde olduğunu anlatan Işık, "Biz daha çok işin insani tarafındayız. Onlara bir dilim ekmek daha fazla nasıl göndeririz, nasıl sağlık malzemesi gönderip, yardım edebiliriz onlarla ilgileniyoruz. Çanakkale Fahri Konsolosluğu olarak burada Çanakkale halkından yardım talep ediyoruz." diye konuştu.

Çanakkale Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Günaydın ise Rusya'nın Ukrayna topraklarına alçak bir saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Şu anda Ukrayna'nın nerdeyse tamamında savaş olduğunu söyleyen Günaydın, "Ukrayna şehirleri bombalanıyor, siviller hedef alınıyor, öldürülüyor. Rusya'nın eylemleri barışa ve insanlığa karşı suçtur." dedi.

Ukrayna'nın Kiev kentinde bulunan Oleksandr Boiko da iskeledeki arkadaşını arayıp protestoya katılanlara teşekkür etti. Slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.