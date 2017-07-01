Çanakkale'de 'Rally Troia' Heyecanı Başladı (2)

BURCU ÇETİNKAYA'NIN OTOMOBİLİ YANDI



Çanakkale'de düzenlenen Balkan Ralli Kupası'nın 4'üncü yarışı olan Rally Troia'nın ilk gün yarışlarında, Bayramiç İlçesi'ne bağlı Söğütgediği Mahallesi yakınlarında ünlü pilot Burcu Çetinkaya Bucak ve ikinci pilot Emire Cantürk Eren'in aracı alev aldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.



Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün arabadan indiğimiz andaki fotoğraf. Aracımız bilinmeyen bir sebepten yandı. Ormana ve insanlara risk oluşturmayacak bir yerde durabilmeyi, son anda kimsenin canına zarar gelmeden inebilmeyi Rabbim nasip etti. Hem şükrediyorum ve biliyorum ki her şerde bir hayır vardır. Hem de çok, ama çok üzgünüm. Maddi ve manevi yarışabilmek için verdiğim mücadelede, iki yarış üst üste ve bu kez böyle tatsız bir şekilde yarış dışı kalmış olduk. Elimde değil, çok üzgünüm" dedi.



Mustafa SUİÇMEZ- Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),



