Çanakkale'de polislerden engelli çocuğa doğum günü sürprizi
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Çanakkale'de polislerden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

18.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:05
Çanakkale'de polislerden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisler, 11 yaşındaki engelli Yiğit Bakali'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisler, 11 yaşındaki engelli Yiğit Bakali'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pasta ve oyuncak polis arabası ile 11 yaşındaki Bakali'nin evine gitti.

Ailesinin daha önce polislerden korktuğunu ifade ettiği Bakali, polisleri sevinçle karşıladı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen ve hediyesini alan Yiğit Bakali, kendisine sürpriz yapan polislerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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