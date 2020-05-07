Çanakkale'de, polis ve jandarmadan esnafa maske

ÇANAKKALE'de polis ve jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi esnafına maske dağıttı.

ÇANAKKALE'de polis ve jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Küçük Sanayi Sitesi esnafına maske dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ve jandarma ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafa maske dağıttı. Koronavirüs ile mücadelede halkın bilinçlenmesi için bilgilendirme broşürü de dağıtan ekipler, uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA