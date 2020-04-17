Çanakkale'de polis maske dağıttı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıtıldı.
17.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:52
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıtıldı.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekiplerce yapılan dağıtım çalışmaları il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirildi.
Ekipler, yaya vatandaşlar ile sürücülere il merkezinde 5 bin, ilçelerde de 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet maske dağıttı.
Çalışmanın tedbirler kapsamında süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA