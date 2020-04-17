Çanakkale'de polis maske dağıttı Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıtıldı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 10 bin adet maske dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı şubelerde görevli ekiplerce yapılan dağıtım çalışmaları il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirildi.

Ekipler, yaya vatandaşlar ile sürücülere il merkezinde 5 bin, ilçelerde de 5 bin olmak üzere toplam 10 bin adet maske dağıttı.

Çalışmanın tedbirler kapsamında süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA