Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı

Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Çanakkale'de, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da başlayan törene; İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, emniyet müdür yardımcıları, polis ekipleri ve emniyet teşkilatından emekli olan polisler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Covid-19 tedbirler kapsamında gerçekleştirilen tören sonunda Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, polislerle sohbet edip, günlerini kutladı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı
Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Caner Cindoruk Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ümit Öztürk Fatih Terim Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale'de Polis Haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:00:54. #1.16#
title