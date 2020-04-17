Çanakkale'de pazar yerinde uzun kuyruklar oluştu ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Pandemi Kurulu tarafından halk pazarlarının haftada 2 gün kurulması kararı alındı.

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl Pandemi Kurulu tarafından halk pazarlarının haftada 2 gün kurulması kararı alındı. Bu kararın ardından pazar yeri girişinde uzun kuyruklar oluştu. Ayrıca uzun süre sonra sıcak ve güneşli havayı gören vatandaşlar 'evde kal' çağrısına uymayarak, sokağa çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale'de İl Pandemi Kurulu tarafından halk pazarlarının il merkezinde haftada 2 gün kurulması ile pazar yerine içerideki esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınması kararı alındı. Alınan bu karar, pazar yeri girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ve zabıta ekipleri, oluşan kuyrukta sosyal mesafeyi korumaları için vatandaşları uyardı.Öte yandan uzun süre sonra güneşli ve sıcak havayı gören Çanakkaleliler 'evde kal' çağrısına uymayarak, dışarı çıktı. Özellikle Çarşı Caddesi ve pazar yerinin bulunduğu bölgelerde kalabalıklar oluştu. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafeyi korumayarak, yasak olmasına rağmen banklarda oturduğu görüldü.

Kaynak: DHA