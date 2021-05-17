Çanakkale'de park ve bahçeler ile sahiller 1 Haziran'a kadar kapalı

ÇANAKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süresince kapalı kalmaya devam edecek.