Çanakkale'de panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

29.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:06
Çanakkale'de panelvanda 22 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, park halinde bulunan panelvan aracı fark etti.

Ekipler, 9 kişilik araçta yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 13'ü çocuk, 22 düzensiz göçmeni yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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