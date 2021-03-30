Çanakkale'de pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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Çanakkale'de pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Sağlık
Çanakkale'de pandemi kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale İl Pandemi Kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

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Çanakkale İl Pandemi Kurulu Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Pandemi sürecinde kentteki vaka sayılarının azaltılması yönünde alınacak tedbirler, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve Dinamik Denetim Sürecinin görüşüldüğü toplantı Deniz Polis Evi'nde gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde il genelindeki son durum, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler hakkında değerlendirilmenin yapıldığı toplantıda, Çanakkale'de pandeminin başlangıcından bugüne kadar yapılan testler ve sonuçları, vaka durumu, tedavi süreçleri, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve filyasyon çalışmaları ile genel pandemi süreci hakkında Halk Sağlığı Başkan Vekili Uzm. Dr. Aslı Okan tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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