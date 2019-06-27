Çanakkale'de özel endüstri bölgesi ilanı
Çanakkale'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
Çanakkale'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan alanın, "İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi Anonim Şirketi Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA
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