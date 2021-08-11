Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Biga'dan il merkezi istikametine giden Mehmet Ali Ş. (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobil ile aynı yönde seyreden Necati Şahin Kaan'ın kullandığı motosiklet, Şakirbey Kavşağı'nda çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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