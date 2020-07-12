Çanakkale'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Arıklı köyü yakınlarında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
12.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:07
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Arıklı köyü yakınlarında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Ayvacık'ın Arıklı köyü yakınlarında, Necati Yiğit'in kullandığı 34 ND 8356 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü Yiğit, kaza yerine gelen ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA