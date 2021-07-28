Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Doğan Zelova - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eceabat ilçesinden Gelibolu yönüne giden A.Ç. idaresindeki 06 DN 3341 plakalı otomobil, Bayırköy sapağında, K.A'nın kullandığı 17 ZE 551 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler olay yerine hayatını kaybetti, araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.Ç. ve K.A'nın cenazeleri, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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