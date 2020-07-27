Çanakkale'de örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
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Çanakkale'de örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan örtü yangınında içerisinde çam ve zeytin ağaçları bulunduğu 5 dönümlük alan zarar gördü.

Çanakkale'de örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
27.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:31

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan örtü yangınında içerisinde çam ve zeytin ağaçları bulunduğu 5 dönümlük alan zarar gördü.

Kiremitoba Mahallesi Yalakkaya mevkisinde çıkan yangına Ezine Orman İletme Şefliği ve Ezine Belediyesi İtfaiyesine bağlı, 2 arazöz, 2 su ikmal, 1 yangın ilk müdahale aracı ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangında içerisinde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 5 dönüm alan zarar gördü.

Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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