Çanakkale'de örtü yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan örtü yangınında içerisinde çam ve zeytin ağaçları bulunduğu 5 dönümlük alan zarar gördü.
27.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:31
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan örtü yangınında içerisinde çam ve zeytin ağaçları bulunduğu 5 dönümlük alan zarar gördü.
Kiremitoba Mahallesi Yalakkaya mevkisinde çıkan yangına Ezine Orman İletme Şefliği ve Ezine Belediyesi İtfaiyesine bağlı, 2 arazöz, 2 su ikmal, 1 yangın ilk müdahale aracı ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Yangında içerisinde çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 5 dönüm alan zarar gördü.
Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan da yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA