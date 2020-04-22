Çanakkale'de örtü yangını Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 15 orman işçisiyle müdahale edilen örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA