Çanakkale'de örtü yangını
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
22.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:58
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 15 orman işçisiyle müdahale edilen örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA