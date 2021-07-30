Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar ve ateş yakılması yasaklandı
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Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar ve ateş yakılması yasaklandı

Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar ve ateş yakılması yasaklandı
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışları ve tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmasını yasakladı.

Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışları ve tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmasını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Bu kapsamda, Çanakkale genelinde ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında orman yangınlarında kullanılabilecek her türlü araç ve gerecin görevli elemanlar ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi kararlaştırıldı.

Orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesine, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasına, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulmasına karar verildi.

Belediyelerin sorumluğundaki çöp depolama alanlarının etrafında belediyeler tarafından yangın koruma bandı oluşturulması, orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek nitelikte balya makinelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü takibinin ve kontrolünün yapılması, ormanlara sınır anız tarlalarının sahipleri tarafından yeterli genişlikte bant şeklinde sürülmesi, orman yangınlarına hassas alanlarda ilgili kolluk kuvvetleri ve orman işletmelerince kontrol yapılması kararlaştırıldı.

Bu maksatla devriyelerin artırılmasına, ormanlarda veya bitişiğinde konaklayan arıcıların orman yangınlarına sebebiyet vermemeleri noktasında bilgilendirme toplantılarının Orman İşletme Müdürlüğünün katılımlarının sağlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına, tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmamasının sağlanmasına, tescilli yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasına, yerleşim yerlerinde, ormana uzak yerlerde çıkan yangınlara öncelikle sorumlu belediyelerin müdahalelerinin sağlanmasına karar verildi.

Orman yangınları açısından riskli günlerde Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanacak uyarı mesajları da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüm çiftçilere gönderilecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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