Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Tavaklı köyü Zümbe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalara, havadan 1 helikopter, karadan ise 1 dozer, 2 arazöz, 2 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracı ile 1 treyler katıldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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