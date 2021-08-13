Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Tavaklı köyü Zümbe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalara, havadan 1 helikopter, karadan ise 1 dozer, 2 arazöz, 2 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracı ile 1 treyler katıldı.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle hızlıca kontrol altına alınan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü