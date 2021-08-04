Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Tavaklı köyü Soğucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliği, Ezine ve Geyikli belediyeleri itfaiyelerine bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangına müdahale sırasında arazözlerden birinin devrildiği, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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