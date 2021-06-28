ÇANAKKALE'DE ORMANDAN KİRALANAN YERE KAÇAK RESTORAN YAPILDIĞI İDDİASI
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ÇANAKKALE'DE ORMANDAN KİRALANAN YERE KAÇAK RESTORAN YAPILDIĞI İDDİASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk, içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak, yerine lüks bir restoran yaptı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk, içerisindeki mevcut yapıyı yıkarak, yerine lüks bir restoran yaptı. Ruhsatsız olduğu için İl Özel İdaresi'nce mühürlenen inşaat, iddiaya göre mühür sökülerek devam etti. Plajı da bulunan restoranın açılışı önceki gün CHP'li çok sayıda milletvekili ve belediye başkanının katılımıyla yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yıkılan eski yapıya ait, yapı kayıt belgesini iptal edeceğini açıklarken, İl Özel İdaresi de mührün sökülmesi nedeniyle kaçak yapıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak, yıkım sürecini başlatacak.

İl Özel İdaresi yetkilileri, iddiaya göre, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden geçen aylarda İbrahim Özdemir isimli kişi tarafından 20 yıllığına kiralanan sahildeki arazide bulunan yapının yıkılarak, yerine kıyı kenar çizgisi ihlal edilip, kaçak olarak lüks bir restoran yapıldığını tespit etti. İnşaat, İl Özel İdaresi tarafından 27 Mayıs'ta mühürlendi. Ancak iddiaya göre mühür sökülerek, çalışmalar devam etti. Restoran ve plajdaki çalışmalar tamamlanarak, geçen günlerde CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda CHP'li belediye başkanının katılımıyla hizmete açıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, arazi içinde daha önce bulunan yapının, yapı kayıt belgesinin kullanılarak yeni restoranın yapıldığını, ancak yapı kayıt belgesinin esaslı tadilat hakkı vermediğini belirtti. Arazide büyük bir tadilat yapıldığı için yapı kayıt belgesinin yarın iptal edileceğini belirten bir yetkili, "Yapı kayıt belgesine aykırı bir çalışma yapıldığı için yapı da yıkılacak. Ayrıca burası ikinci derece doğal sit alanı. Burada yapılacak tadilat, onarım işlerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonuna sunulması gerekiyor. İzin verilmesi halinde onarım tadilat yapılabilir. Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonuna bir başvuru yapmamışlar. Bundan dolayı da ceza gelme durumu var. Kaçak yapının yıkım sürecini İl Özel İdare gerçekleştirecek" dedi.

İl Özel İdaresi yetkilileri ise yapı kayıt belgesinin iptalinin ardından, kaçak yapının mührünün kırılarak tekrar yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra, yıkım kararı alacaklarını söyledi.

CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ TAHSİN TURHAN DA AÇILIŞA KATILMIŞ

Açılışa katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, sosyal medya hesabından fotoğraflar ile birlikte, "Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz" mesajını yazdı.

AK PARTİ'Lİ TURAN'DAN TEPKİ

Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise "Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta iş yeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne? Yer sit alanı. İkincisi kıyı kenar (50 metre) çizgisi ihlal edilmiş. Yapı kayıt belgesindeki bina yıkılıp kaçak bina yapılmış. İnşaat mühürlenmiş ama mührü kırılmış" paylaşımında bulundu.

ÇANAKKALE'DE ORMANDAN KİRALANAN YERE KAÇAK RESTORAN YAPILDIĞI İDDİASI
ÇANAKKALE'DE ORMANDAN KİRALANAN YERE KAÇAK RESTORAN YAPILDIĞI İDDİASI
ÇANAKKALE'DE ORMANDAN KİRALANAN YERE KAÇAK RESTORAN YAPILDIĞI İDDİASI
ÇANAKKALE'DE ORMANDAN KİRALANAN YERE KAÇAK RESTORAN YAPILDIĞI İDDİASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇANAKKALE'DE ORMANDAN KİRALANAN YERE KAÇAK RESTORAN YAPILDIĞI İDDİASI - Haberler
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